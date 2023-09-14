Главное: 430 населенных пунктов в Украине остаются без электричества. Одна из причин – российские обстрелы.

Детали: На четверг, 14 сентября, в Украине без электричества остаются 430 населенных пунктов. Об этом поведало «Укрэнерго».

Сообщается, что в результате артиллерийских обстрелов россиянами прифронтовых территорий есть новые повреждения в сетях в Донецкой, Сумской и Черниговской областях. Их восстановление питания происходит в ситуации безопасности и с разрешения военных.

Накануне, в среду, 13 числа, вечерний максимум потребления вырос на 0,9% по отношению к соответствующему показателю вторника, 12 сентября.

Отмечается, что сегодня есть импорт электроэнергии из Словакии и Молдовы. Общий объем 160 МВт-час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 72 МВт.

Кроме этого информируется, что экспорт электроэнергии в четверг осуществляется в Словакию и Молдову общим объемом 4 513 МВт-ч с максимальной мощностью в отдельные часы до 395 МВт.

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