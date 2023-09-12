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Новости > Коломойский в СИЗО читает книги, - адвокат бизнесмена

Коломойский в СИЗО читает книги, - адвокат бизнесмена

Александр Панько
12.09.23 20:01
119
Коломойский в СИЗО читает книги, - адвокат бизнесмена

Главное: Игорь Коломойский в СИЗО СБУ читает книги и ест без аппетита. Об этом рассказал адвокат.

Детали: Игорь Коломойский в СИЗО СБУ читает книги и голодать не собирается. Об этом «Украинским Новостям» рассказал его адвокат.

«Он держится. Читает литературу», — сказал адвокат Александр Лысак.
 
Он добавил, что Коломойский не голодает в СИЗО, но и аппетита особо нет, учитывая обстоятельства пребывания в СИЗО.
 
Адвокат не уточнил, приносят ли ему продукты родственники и какие именно.
 
«Вы же понимаете, там не очень-то и хочется есть», — отметил адвокат.
 
Он добавил, что Коломойский не собирается голодать, потому что это ничего не изменит и не поможет.
 
Также юрист добавил, что после уведомления его клиента о подозрении детективами НАБУ с ним проводились некоторые следственные действия.
 
В тему: Коломойского арестовали на 2 месяца
 
 

Тэги: Игорь Коломойский

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