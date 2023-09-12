Коломойский в СИЗО читает книги, - адвокат бизнесмена

Главное: Игорь Коломойский в СИЗО СБУ читает книги и ест без аппетита. Об этом рассказал адвокат.

Детали: Игорь Коломойский в СИЗО СБУ читает книги и голодать не собирается. Об этом «Украинским Новостям» рассказал его адвокат.

«Он держится. Читает литературу», — сказал адвокат Александр Лысак.

Он добавил, что Коломойский не голодает в СИЗО, но и аппетита особо нет, учитывая обстоятельства пребывания в СИЗО.

Адвокат не уточнил, приносят ли ему продукты родственники и какие именно.

«Вы же понимаете, там не очень-то и хочется есть», — отметил адвокат.

Он добавил, что Коломойский не собирается голодать, потому что это ничего не изменит и не поможет.

Также юрист добавил, что после уведомления его клиента о подозрении детективами НАБУ с ним проводились некоторые следственные действия.