Коломойский в СИЗО читает книги, - адвокат бизнесмена

Главное: Игорь Коломойский в СИЗО СБУ читает книги и ест без аппетита. Об этом рассказал адвокат.
Детали: Игорь Коломойский в СИЗО СБУ читает книги и голодать не собирается. Об этом «Украинским Новостям» рассказал его адвокат.
Главное: Игорь Коломойский в СИЗО СБУ читает книги и ест без аппетита. Об этом рассказал адвокат.
Детали: Игорь Коломойский в СИЗО СБУ читает книги и голодать не собирается. Об этом «Украинским Новостям» рассказал его адвокат.
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