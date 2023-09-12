Даня Милохин покинул РФ, чтобы не попасть под мобилизацию

Главное: Блогер Даня Милохин покинул РФ. Это произошло после новостей о планах призвать его в армию.

Детали: Российский блогер Даня Милохин покинул РФ сразу же после возвращения из-за вчерашних новостей о планах призвать его в армию.

Российская активистка Екатерина Мизулина, которая устраивает травлю на недостаточно «патриотичных» россиян, утверждает, что Даня Милохин вчера вечером срочно улетел в Дубай первым рейсом и публикует скриншот якобы его билета. Мизулина пишет, что довольна результатом, благодарит «всех за поддержку» и обещает работать в таком направлении дальше.

Даня Милохин первый раз покинул Россию еще осенью прошлого года. Уехав в США, записывал видео в поддержку Украины.

Его приёмный отец говорил, что у Дани Милохин проблемы со зрением, поэтому его служба в армии якобы маловероятна.

Мизулина же заявила, что Даня Милохин стоит на воинском учете в РФ с 2018 года, права на отсрочку не имеет, и требовала призвать его в армию.