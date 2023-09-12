В Киевской области зафиксирована вспышка опасной болезни

Главное: Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в Обуховском районе Киевщины. Введен карантин.

Детали: На Киевщине заяиксирована вспышка африканской чумы свиней. На территории вспышки очага заболевания введены карантинные меры. Об этом сообщает пресс-служба Украинской общины.

Вспышка африканской чумы свиней произошла в Украинской общине Обуховского района Киевщины.

На территориях непосредственной вспышки очага заболевания, а также на территориях, вошедших в зону защиты и зоны надзора установлены 40-дневные карантинные ограничения с момента ликвидации очага заболевания.

К зоне надзора отнесены территории: охотничьи угодья ООО «Трипольский охотник», свинохозяйства ФХ «Нина» и населенные пункты общины: село Веремья, село Жуковцы, село Триполье, село Халепья, село Витачев.

Африканская лихорадка, восточноафриканская чума, болезнь Монтгомери — вирусная болезнь свиней, проявляющаяся лихорадкой, синюшностью кожи и распространенными кровоизлияниями внутренних органов.

В естественных условиях африканской чумой свиней могут заболеть как домашние, так и дикие свиньи любого возраста. Источником возбудителя инфекции являются больные животные и вирусоносители. Здоровые свиньи заражаются при совместном содержании их с инфицированными вирусоносителями. Возбудитель передается через корм, пастбища, транспортные средства.

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