Обстрелы россиян привели к массовым отключениям электричества в Украине

Главное: В Украине снова отключают электричество. Причина – обстрелы России.

Детали: Из-за обстрелов со стороны России в Украине снова отключают электричество. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает Минэнерго.

Отмечается, что накануне в Запорожской области из-за боевых действий обесточивалась воздушная линия электропередачи 35 кВ, что привело к частичному обесточиванию 27 населенных пунктов. Частично энергоснабжение возобновлено для более чем четырех тысяч потребителей.

Сообщается, что остаются обесточенными часть потребителей в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

Кроме этого энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону. Вчера вышел из ремонта очередной энергоблок ТЭС, который добавит к энергосистеме 150 МВт мощности.

Подчеркивается, что электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей потребителей.

Резюмируется, что вчера наша страна вела коммерческий импорт электроэнергии, который составил 932 МВт-ч. Экспорт в Словакию составил 2 400,00 МВт-ч, в Молдову - 1 280,00 МВт-ч.

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