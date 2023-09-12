Стало известно, кто и как помогает Украине во время войны

Главное: Европа помогает Украине во время войны больше, чем США. Появились интересные данные.

Детали: В Кильском институте мировой экономики (Германия) поведали, кто и как помогает Украине во время войны. Как оказалось, Европа делает это активнее, чем США.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Так, по результатам подсчетов объявленной помощи за период с начала широкомасштабного вторжения до июля этого года включительно, эксперты выяснили, что общие обязательства ЕС сейчас вдвое больше соответствующих США: 156 миллиардов евро против 70 миллиардов евро.

Специалисты отмечают: «Если речь идет о роли отдельных государств, США остаются безоговорочным лидером в поддержке Украины, особенно по объемам военной помощи, а в Европе на первую позицию вышла Германия».

Отмечается, что по доле помощи нашей стране в соотношении к своему ВВП крупнейшим прямым донором стала не входящая в ЕС Норвегия – 1,7%, а вместе с вкладами в программы ЕС самыми активными остаются Литва (1,4%+0,5%), Эстония (1,3%+0,5%) и Дания (1,1%+0,6%).

В то же время помощь США составляет лишь 0,3% ВВП.

В публикации сказано, что главное, что изменило показатели – это объявление пакетов долгосрочной помощи, прежде всего от ЕС – 50 миллиардов евро на период 2023-2027-х годов, от Германии – 10,5 миллиардов евро на данный период, а от Норвегии – 6,6 миллиарда евро, а также от Дании, Великобритании, Литвы, Португалии, Швеции и Швейцарии.

В исследовании говорится: «Выдающееся то, как быстро Европа продвинулась к новой и существенной многолетней программе поддержки Украины. Впервые США теперь значительно отстают, в частности потому, что за последние месяцы не было никаких значимых новых обещаний США. Удвоение помощи ЕС является значительным сдвигом по сравнению с первым годом войны, когда США явно лидировали».

Подчеркивается, что стоит иметь в виду разницу между обещанной и предоставленной помощью.

Резюмируется, что исследователям легче отслеживать официальные объявления об обещаниях, в частности оружия, но военные поставки в Украину преимущественно засекречены, а некоторые страны вообще не обнародуют официальную информацию о своих действиях.

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