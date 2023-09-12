Главное: У полиции Киевской области сменился начальник. Вместо Андрея Небытова назначили Анатолия Щадило.

Детали: Полиция Киевской области получила нового начальника. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Сообщается, что бывший руководитель Андрей Небытов был назначен на должность заместителя начальника Национальной полиции Украины.

Его же место теперь занял генерал полиции третьего ранга Анатолий Щадило.

Глава Национальной полиции Иван Выговский отметил: «Анатолий Щадило продолжит положительные наработки и будет дальше развивать полицию Киевщины, в том числе восстановление подразделений, разрушенных в результате оккупации. Перед всем личным составом полиции продолжают стоять основные задачи: обеспечение безопасности и правопорядка, защита прав и свобод граждан и противодействие преступности».

Добавим, что Андрей Небытов занимал свой пост с 2019-го года.

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