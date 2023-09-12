Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Германия пообещала Украине дополнительную артиллерию и средства ПВО

Германия пообещала Украине дополнительную артиллерию и средства ПВО

Александр Панько
12.09.23 10:24
98
Германия пообещала Украине дополнительную артиллерию и средства ПВО

Главное: Украина получит от Германии новый пакет военной помощи. В него войдут артиллерия и средства ПВО.

Детали: Германия предоставит Украине новое вооружение в рамках военной помощи. В частности, в пакет войдет артиллерия и средства противовоздушной обороны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Есть сегодня хорошая новость: готовим усиление пакета оборонной поддержки от Германии. ПВО, артиллерия, техника. То, о чем договаривались с канцлером Шольцем (канцлером Германии Олафом Шольцем)», — заявил глава государства.

По его словам, военную помощь Украине обсуждали и во время вчерашнего визита министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Киев.

Как отметил президент, очень важно, что партнеры Украины слышат потребности наших воинов и защиты нашей энергетики.

«Я уверен — будет результат. Двигаемся также и с другими нашими партнерами, в частности, по ПВО. Дополнительные системы в Украине будут», — добавил он.

В тему: Глава МИД Германии Анналена Бербок внезапно приехала в Киев.

Тэги: Германия, Украина, ПВО, артиллерия, военная помощь, Владимир Зеленский

Комментарии

Статьи

06.09.23 19:42

Цены на канцелярию и школьные принадлежности в супермаркетах Украины в 2023 году

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Моралес и Койфман: американцы зарабатывает миллионы на поставках оружия Украине
11.09.23 11:35

Моралес и Койфман: американцы зарабатывает миллионы на поставках оружия Украине

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Жара убила 61000 европейцев: дальше будет только хуже
Жара убила 61000 европейцев: дальше будет только хуже
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
12.09.23 10:46

Украинские полицейские получили интересную помощь из Европы
12.09.23 10:44

Зеленский ветировал скандальный закон об е-декларировании
12.09.23 10:27

Полиция Киевской области получила нового начальника
12.09.23 10:12

Погода еще немного побалует украинцев летним теплом
12.09.23 10:05

Украинцы массово подают заявки на получение разрешений на оружие
12.09.23 09:48

В Пентагоне высказались по поводу возможной передачи Украине ракет ATACMS
12.09.23 09:46

Стало известно, где и как сейчас бьются ВСУ
12.09.23 09:39

В России пассажирский самолет эпично сел прямо в поле
12.09.23 09:31

В ООН обновили данные по жертвам войны в Украине среди мирных жителей
12.09.23 09:23

Умер Ян Табачник
12.09.23 10:44

Зеленский ветировал скандальный закон об е-декларировании
12.09.23 09:23

Умер Ян Табачник
12.09.23 09:22

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 269 760 солдат
11.09.23 16:34

Зеленский несет ответственность за уровень коррупции в Украине, - результаты опроса
11.09.23 15:48

Буданов рассказал, что влияет на скорость наступления украинской армии
11.09.23 13:28

Украинские военные вернули под свой контроль «вышки Бойко»
11.09.23 10:19

Глава МИД Германии Анналена Бербок внезапно приехала в Киев
11.09.23 09:50

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 269 210 солдат
11.09.23 09:32

Байден близок к принятию решения о передаче Украине ракет ATACMS, — FT
11.09.23 09:14

Венецианский кинофестиваль 2023 объявил победителем комедию «Бедные-несчастные»
08.09.23 10:49

Минздрав и правоохранители займутся ВВК, которые выдавали «липовые» справки о непригодности к службе
05.09.23 16:56

Корь атакует: в Украине зафиксирована опасная и очень заразная хворь
09.09.23 17:03

Массовая проверка с 9 по 16 сентября в Киеве и области: будут звонить даже в квартиры
05.09.23 16:16

Довбик и Трубин: еще два футболиста сборной Украины попали в список спортсменов-нарушителей
05.09.23 14:40

Вернувшись от Путина, Эрдоган скептически оценил перспективы мира в Украине
06.09.23 12:01

Украинцы практически перестали ходить в библиотеки
11.09.23 11:13

Блинкен сделал достаточно неожиданное заявление по поводу войны в Украине
06.09.23 13:09

Кровавое ДТП в Киеве: столкнулись два авто – погиб человек
06.09.23 15:56

На Одесщине мужчина изнасиловал свою 10-летнюю родственницу
08.09.23 14:50

В украинские учебники по истории добавят раздел о войне против России
Фото и Видео
В России пассажирский самолет эпично сел прямо в поле
В России пассажирский самолет эпично сел прямо в поле
В России пассажирский самолет эпично сел прямо в поле
В России пассажирский самолет эпично сел прямо в поле
Анна Краснова: блогер показала «пропуск» для комендантского часа, а потом заявила, что ее неправильно поняли
Анна Краснова: блогер показала «пропуск» для комендантского часа, а потом заявила, что ее неправильно поняли
Появилось видео эпичного извержения вулкана на Гавайях
Появилось видео эпичного извержения вулкана на Гавайях
Люпен 3 (2023): трейлер и дата выхода продолжения сериала про Ассана Диопа
Люпен 3 (2023): трейлер и дата выхода продолжения сериала про Ассана Диопа
Тотали Спайс! (2024): тизер и дата выхода 7 сезона
Тотали Спайс! (2024): тизер и дата выхода 7 сезона
15-летний россиянин пришел с ножом в школу и ранил четверых, потому что видит «поляков и хохлов, которые нападают»
15-летний россиянин пришел с ножом в школу и ранил четверых, потому что видит «поляков и хохлов, которые нападают»
Венецианский кинофестиваль 2023 объявил победителем комедию «Бедные-несчастные»
Венецианский кинофестиваль 2023 объявил победителем комедию «Бедные-несчастные»
Алексей Панин: российский актер покакал возле массажного салона
Алексей Панин: российский актер покакал возле массажного салона
Чемпионат по лени проходит в Черногории и это не шутка
Чемпионат по лени проходит в Черногории и это не шутка
Ван Фан: китайская оперная певица спела «Катюшу» в Мариуполе. МИД Украины раскритиковал ее
Ван Фан: китайская оперная певица спела «Катюшу» в Мариуполе. МИД Украины раскритиковал ее
fraza.com
Новости блогосферы
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу
11.08.23 18:34

Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
05.08.23 17:44

Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?
14.07.23 21:18

С кем мы останемся в Украине после победы?

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.