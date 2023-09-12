Германия пообещала Украине дополнительную артиллерию и средства ПВО

Главное: Украина получит от Германии новый пакет военной помощи. В него войдут артиллерия и средства ПВО.

Детали: Германия предоставит Украине новое вооружение в рамках военной помощи. В частности, в пакет войдет артиллерия и средства противовоздушной обороны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Есть сегодня хорошая новость: готовим усиление пакета оборонной поддержки от Германии. ПВО, артиллерия, техника. То, о чем договаривались с канцлером Шольцем (канцлером Германии Олафом Шольцем)», — заявил глава государства.

По его словам, военную помощь Украине обсуждали и во время вчерашнего визита министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Киев.

Как отметил президент, очень важно, что партнеры Украины слышат потребности наших воинов и защиты нашей энергетики.

«Я уверен — будет результат. Двигаемся также и с другими нашими партнерами, в частности, по ПВО. Дополнительные системы в Украине будут», — добавил он.

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