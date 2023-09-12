Украинцы массово подают заявки на получение разрешений на оружие

Главное: В Украине заработал Единый государственный реестр оружия. Заявки на получение разрешений подали более 57 тысяч человек.

Детали: После того, как заработал Единый государственный реестр оружия, за неполные три месяца уже более 57 тысяч украинцев подали заявки на получение разрешений на него. Об этом поведал глава МВД Игорь Клименко.

Отмечается, что в «Едином окне гражданина» авторизовалось более 30 тысяч пользователей.

Всего же МВД уже приняло 49 977 решений о предоставлении соответствующих разрешений.

Чиновник отметил: «Министерство работает системно, чтобы каждый украинец был защищен, особенно во время войны и в послевоенный период. Реализуется комплекс проектов в рамках «Безопасной среды», составляющей Украинскую доктрину».

В тему: Украинцам намекнули, что война продлится еще долго.