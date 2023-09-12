В Пентагоне высказались по поводу возможной передачи Украине ракет ATACMS

Главное: Генерал Пэт Райдер не подтвердил, но также не опроверг утверждения некоторых западных журналистов о том, что Джо Байден близок к принятию решения о передаче Украине ракет ATACMS. По его словам, с точки зрения Пентагона у них «нет ничего нового для объявления».

Детали: Представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС Пэт Райдер, комментируя сообщения СМИ о возможном одобрении администрацией Джо Байдена передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS, заявил, что новых данных в этом вопросе пока официально предоставить не может. Об этом он сказал на брифинге.

То есть Райдер не подтвердил, однако не опроверг подобные утверждения некоторых западных журналистов.

По его словам, с точки зрения Пентагона у них «нет ничего нового для объявления».

«Мы будем продолжать поддерживать тесный контакт с Украиной и нашими союзниками и партнерами по поводу их потребностей в безопасности. Поэтому когда, и если появится что-то новое — мы, конечно, это сделаем», — отметил Райдер.

В тему: Байден близок к принятию решения о передаче Украине ракет ATACMS.