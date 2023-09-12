В ООН обновили данные по жертвам войны в Украине среди мирных жителей

Главное: Жертвами войны в Украине стали 9 614 мирных жителей. 17 535 гражданских получили ранения.

Детали: Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обновило данные по жертвам войны в Украине среди мирных жителей. Появились новые страшные цифры.

Сообщается, что погибли уже 9 614 гражданских.

При этом 17 535 мирных жителей получили различные ранения.

Подчеркивается, что реальное количество случаев гибели или ранения гражданских лиц значительно выше, так как многие сообщения из мест, где такие случаи имели место, по-прежнему требуют дополнительного подтверждения, в то же время как получение информации из некоторых мест, где продолжаются боевые действия, задерживается.

Уточняется, что во время боевых действий в нашей стране погибли 4 461 мужчина, 2 672 женщины, 289 мальчиков и 236 девочек. Пол 29 детей и 1 927 взрослых пока еще не удалось установить.

Также известно, что среди раненых – 516 мальчиков и 378 девочка, а также 286 детей, пол которых пока не удалось установить.

Кроме этого сообщается, что в августе количество новых смертей в отчетах снизилось до 147 из 161 в июле, 186 – в июне, 174 – в мае, 182 – в апреле, 181 – в марте, 144 – в феврале.

Самым смертоносным месяцем для мирных жителей остается март прошлого года – 4 168 погибших.

В апреле 2022-го года число смертей снизилось до 823, в мае – до 550, в июне – до 429 и в июле – до 386.

Говорится, что в первые пять дней войны (24-28 февраля) погибли 375 человек, в августе прошлого года – 340, в сентябре – 408, в октябре – 310, в ноябре – 188, в декабре – 206 и в январе нынешнего года – 201.

В ООН отмечают, что число раненых за десять дней сентября составило 237 по сравнению с 565 в августе.

По данным экспертов, с начала сентября от оружия взрывного действия была зафиксирована гибель 54 человек и еще 170 были ранены, тогда как от мин и взрывоопасных пережитков войны умер один и были ранены 16 человек (6%).

Резюмируется, что на контролируемые Украиной территории за первые десять дней сентября пришлось 79% жертв.

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