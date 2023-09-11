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Новости > Районы Киева: все, что нужно знать об админделении столицы Украины

Районы Киева: все, что нужно знать об админделении столицы Украины

Агата Кловская
11.09.23 15:57
98
Районы Киева: все, что нужно знать об админделении столицы Украины

Украинская столица, город Киев, обладает развитой административно-территориальной структурой. Районы Киева, которых всего 10, охватывают обширные территории и населены большим количеством жителей. В этой статье мы проанализируем каждый район столицы Украины.

Шевченковский район Киева

Шевченковский район — это один из исторических районов, который расположен в центре правого берега. Этот район имеет самую маленькую площадь среди всех киевских районов, всего 26,6 квадратных километров. Но в то же время здесь проживает аж 218 тысяч человек. В районе можно найти как современные комплексы, так и старинные дома, а также архитектурные памятники и админучреждения.

Голосеевский район Киева

Голосеевский район Киева является самым обширным, занимая площадь в 156 квадратных километра и насчитывая 247 тысяч человек. Этот район расположен на южной части правого берега, славится наличием густых лесных массивов и считается «спальным». Здесь также находится ВДНХ и несколько крупных жилых комплексов.

Дарницкий район Киева

Дарницкий район находится на юге левого берега и включает в себя различные жилые массивы, такие как:

— Позняки,

— Осокорки

— Харьковский.

Этот район также примечателен наличием дороги из Борисполя и промышленных зон. Его площадь составляет 134 квадратных километра, а население — 314 тысяч человек.

Деснянский район Киева

Деснянский район находится на севере левого берега и включает в себя районы:

— Выгуровщина

— Троещина.

Это жилая и вторая по населению часть города с численностью населения от 358 до 370 тысяч человек при относительно небольшой площади в 148 квадратных километров. Этот район не имеет метрополитена.

Днепровский район Киева

Днепровский район, также известный как Старая Дарница, представляет собой старинную и уютную часть левого берега. Его площадь — 67 квадратных километров, а численность населения составляет 354 тысячи человек. В этом районе находится Броварский проспект, промышленные предприятия, красивые площади и дома.

Оболонский район Киева

Оболонский район расположен в северной части правого берега, охватывая площадь в 108,6 квадратных километров и насчитывая 319 тысяч жителей. Он преимущественно расположен на берегу реки Днепр и имеет искусственно созданный ландшафт, что заметно по рельефу набережной. Этот район в основном состоит из микрорайонов.

Печерский район Киева

Печерский район является одним из самых маленьких, но при этом богатых историей районов Киева. Его площадь составляет 27 квадратных километров, а численность населения — 152 000 человек. Этот район находится вблизи Киево-Печерской лавры, мемориала «Родина-Мать», правительственного квартала и множества художественных памятников, включая исторические дома.

Подольский район Киева

Подольский район отличается небольшой площадью в 34 квадратных километра, и включает в себя старый район Подол, одно из наиболее исторически значимых мест в городе. В этом районе проживает почти 200 тысяч человек.

Святошинский район Киева

Святошинский район охватывает территорию в 110 квадратных километров и насчитывает 340 000 жителей. Сюда также включаются районы:

— Борщаговка,

— Святошин

— Академгородок с Беличами.

В этом районе присутствуют промышленные зоны, Окружная дорога и Житомирская трасса, делая его самым западным районом столицы.

Соломенский район Киева

Соломенский район в основном включает в себя старые правобережные районы. Его особенностью является высокая плотность населения, составляющая 383 000 человек на всего лишь 40 квадратных километрах. Интересно, что, подобно Деснянскому району, Соломенский район не имеет собственной ветки метро.

Резюме

Эти краткие описания десяти районов Киева дают представление о разнообразии их характеристик, от размеров и населения до исторической значимости и особенностей развития. Каждый из районов Киева обладает уникальным характером и вносит свой вклад в общий облик и жизнь столицы Украины.

Тэги: Киев

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