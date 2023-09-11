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Новости > Зеленский несет ответственность за уровень коррупции в Украине, - результаты опроса

Зеленский несет ответственность за уровень коррупции в Украине, - результаты опроса

Александр Панько
11.09.23 16:34
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Зеленский несет ответственность за уровень коррупции в Украине, - результаты опроса

Главное: Более 70% украинцев считают Владимира Зеленского ответственным за коррупцию в стране.

Детали: Украинцы считают президента Украины Владимира Зеленского ответственным за коррупцию в стране. Таковы результаты опроса фонда «Демократические инициативы»

Не согласны с этим утверждением только 18% опрошенных.
 
Больше всего ответственность на президента за коррупцию в правительстве и военных администрациях возлагают на востоке — 80,1% граждан, и на западе — 79,1%.
 
В других макрорегионах показатель возложения ответственности за коррупцию топ-чиновников на главу государства колеблется от 75,9 до 77,6%.
 
 

Тэги: коррупция, опрос, Владимир Зеленский

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