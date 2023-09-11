Виталий Миколенко: футболист сборной Украины может очень скоро покинуть Англию

Главное: Наставник английского «Эвертона» больше не рассчитывает на украинского защитника Виталия Миколенко. В этом сезоне на счету украинца всего 1 игра в кубке английской лиги.

Детали: Левый защитник национальной сборной Украины и английского «Эвертона» Виталий Миколенко может покинуть свою нынешнюю команду, сообщает издание Goodison News со ссылкой на журналиста Пола Брауна.

Источник отмечает, что главный тренер клуба Шон Дайч предпочитает использовать слева 38-летнего Эшли Янга или 21-летнего Нейтана Паттерсона. Любопытно, что второй игрок номинально является правым защитником.

24-летний Виталий Миколенко перешел в «Эвертон» зимой 2022 года. В этом сезоне на счету Виталия Миколенко всего 1 игра в кубке английской лиги.

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