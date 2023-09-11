Джастин Маск дала новый повод для сплетен

Главное: Илон Маск и Джастин Маск вместе появились на вечеринке. Это дало повод для большого количества сплетен и слухов.

Детали: Новый глава Twitter Илон Маск появился на вечеринке вместе с бывшей женой Джастин Маск (Уилсон). Об этом сообщает Daily Mail.

Илон и Джастин Маск стали гостями на праздничном вечере в честь Хэллоуина в Беверли-Хиллз, организованном актрисой Беллой Торн. Илон Маск и Джастин Маск (Уилсон) вместе появились на вечеринке и все время держались вдвоем. В соцсетях сразу появились слухи о возможном воссоединении возлюбленных. Однако официальных комментариев пара не давала. После Хэллоуина Джастин Маск (Уилсон) села в Tesla Илона Маска вместе с ним.

От первого брака с Джастин Маск (Уилсон) у предпринимателя Илона Маска родились двойняшки Гриффин и Ксавьер (сменил пол и теперь идентифицирует себя как Вивиан Дженна Уилсон), а также тройняшки Дамиан, Саксон и Кай.

Справка. Джастин Маск (в девичестве — Дженнифер Джастин Уилсон) — канадская писательница. Джастин Маск является автором современных романов в жанре фэнтези. Джастин Маск была одной из первых писательниц, использовавших социальный интернет-сервис Pinterest для планирования романа.