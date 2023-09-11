Генерал Марк Милли рассказал, когда закончится война в Украине

Главное: Американский генерал Марк Милли рассказал, от чего зависит окончание войны в Украине. По его словам, время для этого еще не пришло.

Детали: Война в Украине не завершится, пока «одна или другая сторона не достигнет целей» военным путем или не будет принято решение о переговорах. Но сейчас «это время еще не пришло». Такое мнение высказал председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марк Милли, пишет CBSNews.

По его словам, ни одна из сторон на данный момент не достигла своих политических целей военным путем, и война будет продолжаться до тех пор, пока одна или другая сторона не достигнет этих целей, или пока обе стороны не решат, что пора сесть за стол переговоров, потому что они не могут достичь своих целей военным путем.

«А это время еще не пришло», — констатировал Милли.

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