Число россиян, желающих сдаться в плен, выросло на 70%, — ГУР

Главное: После «угона» Ми-8 выросло число россиян, желающих сдаться в плен. После успешной спецоперации «Синица» увеличилось количество военнослужащих армии РФ, рассматривающих для себя подобный сценарий.

Детали: После того, как российский пилот Максим Кузьминов перегнал в Украину вертолет Ми-8, количество российских военных, желающих сдаться в плен Вооруженных сил Украины, возросло на 70%. Об этом в эфире Радио Свобода заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

«Есть скачок по линии Хочу жить отдельно и по другим каналам связи. После успешной операции „Синица“ с Ми-8 и пилотом, скажем, увеличилось количество военнослужащих армии РФ, рассматривающих для себя подобный сценарий. Обращение на государственный проект „Хочу жить“ — скачок состоялся примерно на 70% в день», — сказал он.

Юсов также прокомментировал информацию с Telegram-каналов о том, что человеку, который передаст Украине российский истребитель МиГ, могут передать 2 млн долларов.

«Эта информация носит больше характер такой легенды и народной инициативы. Но, конечно, вознаграждение за МиГ будет», — сказал представитель ГУР.

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