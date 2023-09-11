Синоптики рассказали, стоит ли ждать сюрпризов от небесной канцелярии в Украине в ближайшие дни

Главное: В Украине сохраняется теплая погода. Будет преимущественно сухо.

Детали: Синоптики поведали о погоде в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Специалисты по небесной канцелярии говорят, что во вторник, 12 сентября, почти по всей территории нашей страны будет без осадков, только в Карпатах днем ожидается местами небольшой кратковременный дождь.

При этом ночью и утром в северных и юго-западных областях местами прогнозируются туман. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

Ночью будет плюс 6-11, а в западных областях 9-14 тепла. Днем обещают плюс 23-28, в восточных областях 20-22 тепла, на высокогорье Карпат и в горах Крыма плюс 15-20.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер южный, 3-8 метров в секунду. Ночью обещают плюс 8-10, а днем 25-27 тепла.

В среду, 13 сентября, в Украине также будет без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Ночью прогнозируют плюс 9-14, в западных и южных областях до 17 тепла. Днем будет плюс 23-28, в восточных областях 19-24 тепла, в западных областях плюс 26-31.

В Киеве послезавтра тоже будет сухо. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Ночью ожидается плюс 12-14, а днем 25-27 тепла.

В тему: Синоптик рассказала, когда в Киев придет настоящая осень.