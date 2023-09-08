Генсек ООН написал Лаврову секретное письмо, обещая ослабить санкции, — Bild

Главное: СМИ узнали о секретной переписке ООН и России. Предложение ООН состоит из четырех пунктов, в значительной степени ослабляющих санкции против России, утверждают источники.

Детали: Генеральный секретарь Антониу Гутерриш написал секретное письмо министру МИД РФ Сергею Лаврову, в котором предложил вернуться к зерновому соглашению со значительными преференциями для России. Об этом сообщило немецкое издание Bild в пятницу, 8 сентября.

Утверждается, что предложение состоит из четырех пунктов, в значительной степени ослабляющих санкции против России. Так, Гутерриш предлагает отменить финансовые санкции ЕС против Российского сельскохозяйственного банка (РСХБ), отключенного от SWIFT. Для этого предлагается использовать специально основанную дочернюю компанию российского банка под названием RSHB Capital S.A. и подключить ее к системе SWIFT.

Пункт номер два: страхование российских судов, которые будут вывозить зерно от возможных украинских атак в Черном и Азовском морях.

«Страховая компания совместного финансирования из ООН для российского экспорта продовольствия и удобрений может заработать с Lloyd’s в течение 4-6 недель», — говорится в письме.

Гутерриш предлагает не только «страхование грузов для российского экспорта продовольствия и удобрений», но также страхование каско и P&I. Страхование каско — это страхование судов, используемых для транспортировки, а P&I — это комплексное страхование ответственности за ущерб, причиненный третьим лицам.

Третье предложение генсека ООН — разблокирование счетов российских производителей удобрений в Европе. В письме отмечается, что этот вопрос будет прорабатываться с соответствующими государствами и руководством ЕС.

Четвертый пункт — обеспечить «эффективный доступ российских судов, перевозящих продукты питания и удобрения, в порты ЕС через быстрые портовые разрешения».

«Организация Объединенных Наций готова изучить дальнейшие варианты облегчения доступа российских судов к портам ЕС, связанным с торговлей сельскохозяйственной продукцией, включая упрощенные процедуры выдачи соответствующих разрешений, в том числе, перед выходом из российских портов», — говорится в письме.

Издание утверждает, что в этих целях представители Гутерриша в ООН уже провели переговоры с Европейской комиссией и Германией, Бельгией, Испанией и Нидерландами.

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