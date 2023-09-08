Глобальное потепление прочувствовало на себе почти все население Земли

Главное: Прошлое лето было жарким. Его прочувствовало почти все население Земли.

Детали: Ученые из американской исследовательской группы Climate Central заявили, что глобальное потепление прошлым летом прочувствовало на себе почти все население Земли. Об этом информирует Reuters.

Как известно, в северном полушарии нашей планеты прошлое лето было самым жарким с момента начала наблюдений.

Отмечается, что длительные волны тепла в Северной Америке и на юге Европы вызвали масштабные лесные пожары и резкий рост смертности людей.

При этом июль был самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, а средние температуры августа также были на полтора градуса выше доиндустриальных уровней.

Эксперты изучили температуры в 180 странах и 22 территориях и выяснили, что сразу 98% населения мира подвергается воздействию более высоких температур, вероятность которых как минимум в два раза выше из-за загрязнения углекислым газом.

В отчете сказано: «Фактически никто на Земле не избежал влияния глобального потепления за последние три месяца. В каждой стране, которую мы смогли проанализировать, включая южное полушарие, где это самое холодное время года, мы наблюдали температуры, которые были бы невозможными без изменения климата, вызванного деятельностью человека».

Резюмируется, что волны жары в Северной Америке и южной Европе были бы невозможны без изменения климата.

В тему: Мир ждет глобальное замерзание.