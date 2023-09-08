В Украине до конца недели объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Главное: В Украине существует опасность пожаров. Чрезвычайный уровень опасности объявили до конца недели.

Детали: Из-за сухой и достаточно теплой погоды во многих областях Украины до конца этой недели объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом говорит Гидрометцентр.

Сообщается, что 8-10 сентября в северных, центральных (кроме Винницкой), южных, Харьковской, Донецкой, Тернопольской и Ровенской областях, а также в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Украинцев просят быть осторожными на природе.

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