Украинцам в оккупации могут отменить часть соцвыплат

Главное: Часть соцвыплат украинцам в оккупации могут прекратить. Ирина Верещук раскрыла детали.

Детали: Украинские чиновники проведут ревизию социальных выплат гражданам, которые проживают в оккупации. Часть из них могут отменить. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Telegram.

По ее словам, сейчас часть выплат нуждается в ревизии с точки зрения социальной справедливости и политической целесообразности. Поэтому надо оценить, насколько оправданно проводить такие платежи.

Верещук напомнила, что сейчас Украина продолжает выплаты отдельным категориям учителей, врачей и работников госпредприятий, а также переселенцам в оккупации. Также продолжаются и выплаты субсидий и льгот, несмотря на то, что предоставление коммунальных услуг фактически не происходит.

«Пока мы не говорим об отмене выплат. Мы говорим о ревизии и оценке целесообразности с точки зрения текущей реальности. По результатам ревизии некоторые выплаты могут быть прекращены или приостановлены. В ближайшее время касающиеся министерства и ведомства проведут ревизию и предоставят рабочие предложения», — уточнила министр.

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