Украинцам рассказали, на каких участках фронта удалось добиться успехов

Главное: ВСУ продолжают контрнаступление. Стало известно, где на фронте удалось добиться успеха.

Детали: Контрнаступление продолжается. Генштаб ВСУ поведал, на каких участках фронта удалось добиться успехов.

Сообщается, что за минувшие сутки произошло 39 боевых столкновений. Было зафиксировано семь ракетных и 74 авиационных удара, а также 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенным пунктам.

Отмечается, что на Купянском направлении ВСУ отразили атаки противника в районе Синьковки Харьковской области, на Лиманском – в районе Новоегоровки Луганской области.

В то же время, на Бахмутском направлении украинская армия отразила атаки врага в районах Орехово-Василовки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

Говорится, что в результате штурмовых действий украинские военные имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют россиян с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Информируется, что на Авдеевском направлении противник неудачно атаковал в районах Керамика и Авдеевки Донецкой области.

Также на Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, за прошедшие сутки здесь было отбито более десяти атак врага.

Было сказано, что на Шахтерском направлении украинские военные дали отпор войскам России в районе южнее Пречистовки Донецкой области.

Украинцам поведали, что ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории. Имели успех в районе южнее Работино, закрепляются на достигнутых рубежах.

Кроме этого наша авиация за прошедшие сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Резюмируется, что подразделениями ракетных войск и артиллерии поражен склад боеприпасов, шесть артиллерийских средств, два пункта управления, два зенитно-ракетных комплекса врага.

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