Столтенберг оценил украинское контрнаступление

Главное: По словам Йенса Столтенберга, контрнаступление украинских воинов постепенно набирает обороты и «приносит плоды». Бои идут тяжелые, но украинцы продвигаются вперед.

Детали: Вооруженные силы Украины смогли прорвать оборонительные линии российских войск. Контрнаступление постепенно набирает обороты. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления перед депутатами Европейского парламента, сообщает Sky News.

По словам Столтенберга, несмотря на сложные бои, контрнаступление украинских воинов постепенно набирает обороты и «приносит плоды».

«Украинцы постепенно завоевывают позиции. Это тяжелые бои, сложные бои, но они смогли прорвать оборонительные линии российских сил. И они продвигаются вперед», — заявил генеральный секретарь НАТО.

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