В Москве горел крупнейший завод по производству авиационных двигателей

Главное: На заводе «Салют» в российской столице произошел пожар в лаборатории, где хранился горючий натрий. Это одно из крупнейших предприятий России по производству авиационных двигателей.

Детали: В Москве в четверг, 7 сентября, произошел пожар на заводе Салют. По информации Telegram-канала Mash, загорелась лаборатория, где хранился горючий натрий.

«Из здания на улице Плеханова эвакуировали людей. Из окон третьего этажа валит густой черный дым... Пожару назначен повышенный ранг», — говорится в сообщении.

Впоследствии Tg-канал сообщил, что пожар удалось ликвидировать. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров.

Завод «Салют» — одно из крупнейших предприятий России по производству авиационных двигателей. Кроме того, предприятие занимается изготовлением корабельных радаров. С 2022 года предприятие находится под санкциями США.

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