В Польше произошло кое-что уморительное

Главное: Необычный инцидент произошел в Польше. Тут местный фермер уже месяц не может поймать своего быка.

Детали: Крайне курьезный инцидент произошел в польских Мехницах. О нем пишут местные СМИ.

Сообщается, что тут фермер уже месяц не может поймать сбежавшего быка.

В публикации сказано: «Скоро пройдет месяц с тех пор, как 400-килограммовый бык сбежал с фермы. Животное находится в кукурузном поле и его не удается поймать».

Произошло это еще 11 августа. Животное скрылось в кукурузном поле.

Подчеркивается, что при угрозе бык может быть опасен для людей.

Спасатели говорят: «Сложность заключается в том, что кукуруза еще не скошена и ему есть куда спрятаться. Столь тяжелое животное трудно поймать. Попытки поймать быка предпринимались уже трижды, и все они закончились провалом».

При этом животное не хочет возвращаться на свою ферму, так как ему хватает пищи и на воле.

Очевидцы утверждают, что на вольных хлебах бык даже набрал в массе.

Информируется: «Хозяину пришла мысль устроить ловушку на быка и он попытается поймать его на корову. Это означает, что он выставит корову в поле на трейлере и попытается таким образом заманить. Если и эта попытка не удастся, все рассчитывают, что задачу поимки животного облегчит скашивание поля, которое произойдет в конце сентября или в начале октября».

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