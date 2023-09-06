На умные трусы спецслужбы США потратили огромные деньги

Главное: Спецслужбы США потратили $22 млн из бюджета на умные трусы.
Детали: Управление национальной разведки США подтвердило, что занимается разработкой умных трусов. Проект Smart ePants обошёлся налогоплательщикам в 22 миллиона долларов.
Главное: Спецслужбы США потратили $22 млн из бюджета на умные трусы.
Детали: Управление национальной разведки США подтвердило, что занимается разработкой умных трусов. Проект Smart ePants обошёлся налогоплательщикам в 22 миллиона долларов.
Золотое яйцо с дыркой, найденное на дне Тихого океана, не на шутку испугало ученых
Французы случайно... сбили итальянский пассажирский самолет в 1980 году, - скандальное заявление Джулиано Амато
Юрик (2023): фильм про Мариуполь решили убрать из проката
Изгоняющий дьявола: Верующий (2023): трейлер и дата выхода продолжения знаменитого фильма ужасов
В 2023 Земля пережила самое жаркое лето за всю историю наблюдений
Кабмин перекроил учебный процесс для украинских школьников за границей
Стивен Фрай приехал в Киев
ЕС удвоит производство снарядов для помощи Украине
Синоптик порадовала украинцев прогнозом погоды на завтра
В Земле несется редчайшая комета
Экс-зэк Ларри Синклер заявил, что занимался сексом с Обамой
Павел Кириленко назначен новым главой АМКУ
Рустем Умеров назначен новым министром обороны Украины
Вслед за Резниковым из Минобороны ушли и его заместители
В Киев пожаловал еще один высокопоставленный гость
Озвучена цель визита Блинкена в Киев
Олимпиада-2024: Парижу могут запретить ее проведение
В Шотландии совершено нападение на детей из Украины. Один ребенок получил ножевое ранение
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 266 290 солдат
Блинкен прибыл в Киев. Россия его встретила ракетами
Украинским школьникам разрешили иногда «прогуливать» уроки
На Закарпатье зафиксирована вспышка смертельной заразы
Стало известно, готова ли Украина жить при нулевом транзите газа
Министр обороны Великобритании подал в отставку. Теперь хочет работать в баре
В Киеве появятся новые автомобильные пропуска для передвижения во время комендантского часа
Две известные пищевые корпорации внесли в перечень международных спонсоров войны
Еще одной категории украинцев разрешили выезжать за границу
На одной из дач в Полтавской области обнаружили труп ребенка
Опубликовано фото с места падения российской «Луны-25»
Курс гривны к доллару упадет до 42,3 грн
Украинский малый бизнес уходит в Польшу
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?
С кем мы останемся в Украине после победы?