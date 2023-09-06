На умные трусы спецслужбы США потратили огромные деньги

Главное: Спецслужбы США потратили $22 млн из бюджета на умные трусы.

Детали: Управление национальной разведки США подтвердило, что занимается разработкой умных трусов. Проект Smart ePants обошёлся налогоплательщикам в 22 миллиона долларов.

Разведчики разочаровались в традиционных средствах слежения и решили изобрести трусы, способные записывать аудио и видео, а также передавать данные о местоположении своего владельца.

Впоследствии умными станут не только трусы, но также носки, рубашки и брюки.