НАТО может развалиться в 2025 году, - аналитики Atlantic

Главное: НАТО может развалиться уже в 2025 году. Причина — противоречия между республиканцами и ЕС.

Детали: НАТО может рухнуть к 2025 году из-за противоречий между позицией Республиканской партии и интересами большинства европейских стран по поводу войны в Украине, пишет Atlantic.

«Непосредственным катализатором краха станет война в Украине. Когда доминирующая фракция внутри одной из двух крупнейших американских политических партий не видит смысла помогать демократически настроенной стране в борьбе с российскими захватчиками, это говорит о том, что центр политического спектра сместился таким образом, что сделает США менее надёжным союзником Европы. Последнему следует подготовиться соответствующим образом», — пишут в издании.

Автор материала отмечает, что в случае победы республиканской партии на выборах президента США в 2024 году, новая администрация может прекратить какую-либо поддержку Украины.