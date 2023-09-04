Антициклон Olenka принесет в Украину бабье лето

Главное: На погоду в Украине влияет антициклон Olenka. Он принесет бабье лето.

Детали: В Украине устанавливается комфортная нежаркая погода. О том, чего ждать от небесной канцелярии, поведала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, на погодные условия влияет антициклон Olenka, который принесет в нашу страну бабье лето.

Так, по ее словам, в Украине ожидается сухая погода без осадков.

Кратковременные дожди возможны лишь на востоке и в Приазовье.

Днем по стране будет плюс 22-26, а на юге до 29 тепла.

В Киеве прогнозируется до плюс 25.

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