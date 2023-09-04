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Новости > Названа основная тема переговоров Эрдогана и Путина

Названа основная тема переговоров Эрдогана и Путина

Агата Кловская
04.09.23 11:11
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Названа основная тема переговоров Эрдогана и Путина

Главное: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с Владимиром Путиным в Сочи. Встреча состоится сегодня, 4 сентября.

Детали: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с российским диктатором Владимиром Путиным «тему Украины», пишет издание TRT Haber.

В частности, по данным СМИ, Эрдоган отправится в Сочи в понедельник, 4 сентября и обсудит с Путиным будущее соглашение о «зерновом коридоре». Кроме того, в повестке дня будет вопрос обмена пленными между Украиной и Россией.

Также стороны планируют обсудить двусторонние отношения и региональные вопросы, в том числе войну России против Украины.

«Но важнейшим пунктом повестки дня будет зерновой коридор», — отмечает издание.

В тему: Кремль назвал дату встречи Путина и Эрдогана.

Тэги: Владимир Путин, встреча, Реджеп Эрдоган

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