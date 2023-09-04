В августе украинцы активно скупали валюту

Главное: В августе украинцы купили валюты на 1,898 миллиарда долларов. Купили на 1,749 миллиарда долларов.

Детали: Украинцы в августе начали активно покупать валюту. Больше, чем продавали.

В июле и июне было наоборот.

В НБУ говорят, что в минувшем месяце население страны купило наличной и безналичной валюты у коммерческих банков на 1,898 миллиарда долларов в эквиваленте.

Было продано 1,749 миллиарда долларов.

Таким образом, чистая покупка валюты составила 148,5 миллионов долларов.

С начала этого года украинцы продали 11,874 миллиарда долларов и купили на 13,835 миллиарда долларов. В итоге чистая покупка валюты составила 1,961 миллиарда долларов.

В тему: НБУ разрешил покупать безналичную валюту до 200 тысяч гривен.