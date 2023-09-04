Ситуация на фронте остается очень накаленной

Главное: Контрнаступление ВСУ продолжается. Идут тяжелые бои.

Детали: ВСУ продолжают свое контрнаступление. Генштаб поведал о ситуации на фронте по состоянию на понедельник, 4 сентября.

Сообщается, что за минувшие сутки россияне нанесли один ракетный и 78 авиационных ударов, а также совершили 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенным пунктам.

Всего накануне на фронте произошло 30 боевых столкновений.

Информируется, что на Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области.

Кроме этого, на Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать наступление оккупантов в районе Марьинки Донецкой области.

Также отмечается, что на Запорожском направлении Россия вела наступательные действия в районе Приютного Запорожской области, но успеха не имела.

Говорится, что ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Резюмируется, что подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили десять артиллерийских средств на огневых позициях и зенитно-ракетный комплекс россиян.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 265 120 солдат.