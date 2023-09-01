Мальчика из Украины сбросили с моста в Германии

Главное: В немецком Айнбеке преступник бросил 10-летнего мальчика-украинца через мост. Причина - мальчик не хотел говорить по-русски. Правонарушитель скрылся, теперь его ищут.

Детали: В немецком Айнбеке (Нижняя Саксония) незнакомец бросил 10-летнего мальчика-украинца через мост в Мюленканал, потому что тот не хотел говорить по-русски.

Как сообщает Bild со ссылкой на прокуратуру, 10-летний мальчик играл с украинскими детьми, и прохожий возмутился, что дети разговаривали друг с другом по-украински.

«(Он сказал, что) вместо этого вам следует говорить по-русски. Потом он сказал, что войну начала Украина», – рассказал представитель прокуратуры.

После этого, по его словам, незнакомец сначала схватил девочку за волосы, затем схватил 10-летнего мальчика и швырнул его через перила моста в канал. Мальчик ударился о железные балки, прикрепленные к мосту, повредив голову и левую ногу.

«Пока мальчик лежал в канализации, неизвестный бросил в него стеклянную бутылку, которая попала потерпевшему в область правого плеча», – добавили в прокуратуре.

Сообщается, что правонарушитель скрылся, теперь его ищут.