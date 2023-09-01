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Новости > Мальчика из Украины сбросили с моста в Германии

Мальчика из Украины сбросили с моста в Германии

Александр Панько
01.09.23 20:27
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Мальчика из Украины сбросили с моста в Германии

Главное: В немецком Айнбеке преступник бросил 10-летнего мальчика-украинца через мост. Причина - мальчик  не хотел говорить по-русски. Правонарушитель скрылся, теперь его ищут.

Детали: В немецком Айнбеке (Нижняя Саксония) незнакомец бросил 10-летнего мальчика-украинца через мост в Мюленканал, потому что тот не хотел говорить по-русски.

Как сообщает Bild со ссылкой на прокуратуру, 10-летний мальчик играл с украинскими детьми, и прохожий возмутился, что дети разговаривали друг с другом по-украински. 
 
«(Он сказал, что) вместо этого вам следует говорить по-русски. Потом он сказал, что войну начала Украина», – рассказал представитель прокуратуры.
 
После этого, по его словам, незнакомец сначала схватил девочку за волосы, затем схватил 10-летнего мальчика и швырнул его через перила моста в канал. Мальчик ударился о железные балки, прикрепленные к мосту, повредив голову и левую ногу. 
 
«Пока мальчик лежал в канализации, неизвестный бросил в него стеклянную бутылку, которая попала потерпевшему в область правого плеча», – добавили в прокуратуре.
 
Сообщается, что правонарушитель скрылся, теперь его ищут.

Тэги: Германия, криминал

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