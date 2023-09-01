Украина имеет большие успехи в цифровизации, но есть еще пять приоритетов, — Кацуба

Украина добилась больших успехов в цифровизации, превзойдя в эффективности многие страны Европы. Это одна из причин, которые позволили выдержать удар полномасштабной войны. Но нам еще есть над чем работать, ведь спрос на цифровизацию только растет. Об этом в своей колонке (ссылка) пишет предприниматель и эксперт в сфере энергетики Александр Кацуба.

Хотя Украина, по мнению Кацубы, уже сейчас задает тренды цифровой трансформации, как минимум 5 отраслей нуждаются в дополнительных усилиях по цифровизации. Это образование, потому что сейчас эта сфера в Украине значительно отстает от европейской, американской, азиатской, а требования к уровню и квалификации специалистов растут; развитие городов — концепция «умного города», технологии управления трафиком, управления отходами, энергией и т.п. — это все, что требует диджитал-решений; налоговая и таможенная системы, чтобы украинские предприниматели наконец-то могли подавать отчеты, получать справки, проходить таможню без коррупционных рисков; энергетика, где нужно работать над автоматизацией подключений предприятий, потому что сейчас в этом компоненте Украина одна из самых худших в мире.

За последние пять лет цифровая трансформация государства и общества в целом снизила коррупционные риски для обычного гражданина, упростила взаимодействие гражданина и бизнеса с государственным аппаратом, подарила настоящую надежду увидеть украинское государство удобным сервисом, а не врагом. И этот путь должен продолжаться, резюмирует Кацуба.

Александр Кацуба — украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.