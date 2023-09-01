Кремль назвал дату встречи Путина и Эрдогана

Главное: Встреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 4 сентября. Это будет первая встреча Эрдогана и Путина, после того как Россия прекратила свое участие в Черноморской зерновой инициативе.

Детали: Переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского лидера Владимира Путина пройдут в Сочи 4 сентября. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в пятницу, 1 сентября.

«Действительно, переговоры состоятся в понедельник, они пройдут в Сочи, это будет середина дня», — заявил он в ответ на вопросы журналистов.

Это будет первая встреча Эрдогана и Путина после того, как Россия вышла из зернового соглашения. В прошлый раз они лично встречались 13 октября 2022 года в Астане. Также Эрдоган приезжал в Сочи год назад — его встреча с Путиным прошла 5 августа.

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