Главное: Корпорации PepsiCo и Mars внесли в перечень международных спонсоров войны. Сделало это Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Детали: Крупные мировые пищевые корпорации PepsiCo и Mars внесли в перечень международных спонсоров войны. Это сделало Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Пресс-служба ведомства сообщает: «Несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса, прекращении рекламной деятельности и производстве своей продукции, они продолжают работать в России, уплачивая значительные налоги в ее бюджет, тем самым поддерживают экономику страны-агрессора».

Информируется, что PepsiCo производит прохладительные напитки, соки, чипсы, закуски, молочные продукты и другие продукты питания под основными марками Chester's, Chipsy, Lay's, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric's , Tropicana, Агуша, «Чудо», «Славяночка», «Садочок», «Сандорик», «Машенька» и т.д.

Стало известно, что данная компания имеет в России девятнадцать заводов, около двадцати тысяч сотрудников и сорока тысяч сельскохозяйственных работников. По показателю чистой прибыли PepsiCo является четвертой по размеру компанией в области напитков и пищевых продуктов на российской территории.

Было сказано, что в первый год войны PepsiCo увеличила свои доходы в России по сравнению с 2021-м годом до 2,59 миллиардов долларов, а чистая прибыль выросла на 333% до 525 миллионов долларов. Налоги в российский бюджет были уплачены более чем на 115 миллионов долларов.

В сообщении также отмечается: «В марте 2022-го года компания заявила о прекращении рекламной деятельности и производстве напитков в России в связи с полномасштабным вторжением в Украину. Однако в августе прошлого года производство напитков 7Up и Mirinda под брендами Evervess и Frustyle возобновилось».

Также стало известно, что PepsiCo запустила в стране новый бренд лимонада под названием «Российский подарок» вместо предыдущим продуктам. Компания также продолжает производство и дистрибуцию других товаров: чипсы, снеки и молочные продукты, а чипсы Lay's якобы были обнаружены в пищевых пайках российских солдат.

Что касается Mars, то компания выпускает торговые марки Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M's, Whiskas, Pedigree, Uncle Ben's. Также корпорации принадлежит серия марок Wrigley.

Подчеркивается, что компания обещала сократить бизнес на территории России после начала войны, но фабрики продолжают работать с увеличением доходов. Выручка за 2022-й год выросла до 2,45 миллиардов долларов, а чистая прибыль увеличилась на 59% до 377 миллионов долларов. Налоги в российский бюджет были уплачены более чем на 93 миллиона долларов.

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