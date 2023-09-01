Самый титулованный клуб НБА подписал контракт с украинцем

Главное: Украинец Святослав Михайлюк подписал контракт с самым титулованным клубом НБА. В следующем сезоне защитник сборной Украины по баскетболу будет выступать в составе «Бостон Селтикс».

Детали: Святослав Михайлюк не будет выступать в Европе. Украинский защитник продолжит выступления в Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Бостон Селтикс». Об этом сообщил официальный сайт НБА.

26-летний украинец пополнил ряды одного из грандов Восточной конференции, подписав сделку на год. Для самого Михайлюка это будет седьмая команда за его карьеру в сильнейшей баскетбольной лиге мира. Ранее он выступал в «Лейкерсе», «Детройте», «Оклахоме», «Торонто», «Никс» и «Шарлотте».

В штат Массачусетс украинец переехал в статусе свободного агента. Отметим, что летом на Михайлюка серьезно претендовал греческий «Панатинаикос», но украинец решил остаться за океаном.

Добавим, что «Селтикс» делят с «Лос-Анджелес Лейкерс» первенство по количеству полученных титулов НБА (по 17).

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