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Новости > Ситуация с электричеством в Украине начала понемногу выравниваться

Ситуация с электричеством в Украине начала понемногу выравниваться

Александр Панько
01.09.23 13:23
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Ситуация с электричеством в Украине начала понемногу выравниваться

Главное: В Украине снижается уровень потребления электричества. Уже второй день кряду.

Детали: Жара покидает Украину. На фоне этого в нашей стране второй день кряду снижается потребление электричества.

О ситуации на пятницу, 1 сентября, сообщает «Укрэнерго».

Информируется, что накануне, в четверг, несмотря на снижение среднесуточной температуры почти на пять градусов, вечерний максимум потребления был всего на 3% ниже абсолютного летнего рекорда 29 августа.

Украинцам говорят: «Это все еще очень много для энергосистемы, учитывая ограниченные возможности электростанций по производству электроэнергии, из-за повреждений и ремонтов».

Поясняется, что для покрытия спроса энергетики снова были вынуждены в период с 18-00 до 22-00 брать аварийную помощь с энергосистем Румынии и Словакии общим объемом 600 МВт·ч.

В то же время, как стало известно, сегодня ведется импорт электроэнергии из Словакии и Молдовы. Общий объем 1300 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 351 МВт. Экспорт отсутствует.

Сообщается, что из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 411 населенный пункт. В результате артиллерийских обстрелов прифронтовых территорий новые повреждения в сетях в Донецкой, Харьковской, Сумской областях. Восстановление питания происходит при ситуации безопасности и с разрешения военных.

Кроме этого из-за непогоды обесточены 84 населенных пункта в Полтавской, Киевской, Черниговской и Одесской областях.

Также сегодня утром было зафиксировано отключение защиты одной высоковольтной линии в восточном регионе. Предварительная причина – боевые действия в районе прохождения линии.

Резюмируется, что накануне вечером после ремонта в работу был включен энергоблок на одной из атомных электростанций, а утром прекратила выдачу электроэнергии одна из тепловых электростанций из-за повреждения высоковольтной линии.

В тему: Непогода оставила жителей Западной Украины без электричества.

Тэги: общество, погода, война, электричество, погодные условия, Укрэнерго, новости Украины

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