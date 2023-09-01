Грузинский парламент хочет свергнуть президента

Главное: Правящая партия Грузии начинает процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили. Для импичмента нужны голоса 100 депутатов парламента. У правящей партии нет такого ресурса.

Детали: Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» запускает процедуру импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом объявил лидер партии Ираклий Кобахидзе, сообщает Эхо Кавказа.

По его словам, причина такого решения — визиты президента в Европу, не согласованные с правительством.

Кобахидзе напомнил, что для импичмента президента нужны голоса 100 депутатов парламента, и у правящей партии нет такого ресурса без голосов радикальной оппозиции.

«Несмотря на это, на заседании политсовета партии мы решили инициировать процедуру импичмента президента Грузии. Прежде всего, это наша ответственность перед Конституцией Грузии. Игнорирование вопиющих нарушений Конституции подрывает верховенство закона и демократическую конституционную систему, чего мы не можем допустить», — заявил Кобахидзе.

По его мнению, визиты президента «контрпродуктивны» и могут помешать получению Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС.

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