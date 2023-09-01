Судилище над Трампом проведут в прямом эфире

Главное: В США готовятся судить Дональда Трампа. Сделают это в прямом эфире.

Детали: В США готовятся к судилищу над бывшим президентом Дональдом Трампом. Все пройдет в прямом эфире.

Как стало известно, суд округа Фултон в штате Джорджия разрешил провести прямую трансляцию заседания по делу о вмешательстве в выборы президента в 2020-м году.

Так, представители СМИ смогут проносить на заседание ноутбуки и мобильные, но только в том случае, если журналисты не будут вести запись процесса.

Напомним, что суд округа Фултон штата Джорджия вызвал всех девятнадцати фигурантов дела о вмешательстве в выборы, среди которых присутствует и Дональд Трамп, на 6 сентября для объявления обвинений.

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