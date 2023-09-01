Ученые поведали, когда человечество могло полностью вымереть

Главное: Ученые говорят, что человечество могло полностью исчезнуть. Между 930 тысячами и 813 тысячами лет назад

Детали: Генетики из Техасского научного центра здравоохранения в США заявили, что человечество могло полностью вымереть. Об этом пишет издание Science.

По их словам, наши предки прошли через «бутылочное горлышко». Это сокращение генофонда популяции вследствие прохождения периода, во время которого по различным причинам происходит критическое уменьшение ее численности.

В своей работе ученые использовали недавно разработанную коалесцентную модель для прогнозирования численности человеческой популяции в прошлом на основе более чем три тысяч современных геномов человека.

Выяснилось следующее: «Примерно между 930 тысячами и 813 тысячами лет назад размножалось около 1 280 особей. Так продолжалось около 117 тысяч лет и привело к тому, что предки человека были близки к вымиранию».

Данное «бутылочное горлышко» совпадает с существенным хронологическим разрывом в имеющихся африканских и евразийских ископаемых. Данное критическое сокращение популяции совпало как с серьезными климатическими изменениями, происходившими в эпоху плейстоцена, известной также как ледниковый период, так и с последующим видообразованием.

В тему: Новые данные биологов указывают на то, что шестое вымирание на Земле уже началось.