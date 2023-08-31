Зеленский будет баллотироваться на второй срок

Главное: Зеленский намекнул, что будет баллотироваться на второй срок. Если в 2024 году состоятся выборы.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что планирует баллотироваться на второй срок, если выборы пройдут в 2024 году.

На соответствующий вопрос журналиста RTP президент Украины заявил: «Я думаю, что мировая демократия поддержит нас. Я не брошу свою страну».