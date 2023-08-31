Зеленский будет баллотироваться на второй срок

Главное: Зеленский намекнул, что будет баллотироваться на второй срок. Если в 2024 году состоятся выборы.
Детали: Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что планирует баллотироваться на второй срок, если выборы пройдут в 2024 году.
Главное: Зеленский намекнул, что будет баллотироваться на второй срок. Если в 2024 году состоятся выборы.
Детали: Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что планирует баллотироваться на второй срок, если выборы пройдут в 2024 году.
Ученые рассказали, чем чревато употребление кофе натощак
Астрономы раскусили хитрую космическую загадку
Гиркин-Стрелков хочет стать президентом России
В Украине из-за непогода по-прежнему сидят без света около 100 тысяч человек
Стало известно, какой будет погода в Украине в первый день осени
Престарелый японский альпинист совершил кое-что невероятное
Украина успешно применила дальнобойное оружие на расстояние 700 километров, — Зеленский
Брянск снова атаковали неизвестные беспилотники
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу
Стало известно, когда Усик проведет следующий бой
Гиркин-Стрелков хочет стать президентом России
Украина успешно применила дальнобойное оружие на расстояние 700 километров, — Зеленский
Назначен новый министр обороны Великобритании
Трампа могут убить?
Резникова уволят уже на следующей неделе, — нардеп
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 263 020 солдат
Озвучено число убитых мирных жителей в Мариуполе
В России никак не могут понять, откуда на Псков налетели беспилотники
В Пскове уничтожено два военных самолета, еще четыре повреждено, — соцсети
В Днепре патрульный застрелил человека
30-летних украинских студентов скоро мобилизуют?
Крупного итальянского мафиози задержали очень курьезным способом
Главу ГСЧС Сергея Крука отправили в отставку
Усик победил Дюбуа. Но британец подаст протест
Пивной гигант продал свои российские активы за смешные деньги
ВОЗ бьет тревогу: коронавирус снова наступает
Украинцам нужно научиться жить в условиях войны с Россией, — Зеленский
На Запорожье эвакуируют всех детей из двух районов
В Гондурасе мэр одного из городов погорел… на перевозке кокаина
Данилов рассказал, когда в Украине пройдут выборы
Украинский малый бизнес уходит в Польшу
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?
С кем мы останемся в Украине после победы?