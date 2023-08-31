Гиркин-Стрелков хочет стать президентом России

Главное: Сидящий в тюрьме Игорь Гиркин-Стрелков выдвинет свою кандидатуру на выборах президента РФ в марте 2024 года.

Детали: Игорь Гиркин-Стрелков, находящийся под арестом в российском СИЗО, заявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента РФ, которые должны пройти в марте 2024 года.

Он заявляет о своих преимуществах «в сравнении с действующим президентом России» в условиях войны.

Говорит, что более компетентен в военном деле.

Не такой доверчивый, как Путин, которого «8 лет водили за нос вместе и по отдельности Обама, Трамп, Макрон, Меркель, Порошенко и Зеленский».

Не такой добрый, как Путин, который не наказал российских силовиков, которые «водили его за нос» рассказами о готовности армии РФ к войне.

Не дружит с миллиардерами, которые вывозят капитал из РФ быстрее, чем растет производство.

Не такая «высоконравственная личность» как Путин, который, по «выполняет обещания» перед друзьями из 90-х — «я же никому ничего не обещал и могу поэтому проигнорировать все личные поручительства всех президентов РФ с 1991 года по настоящее время».

Не так «спортивен и здоров», поэтому «надоедать вам 20 с лишним лет не смогу чисто физически».