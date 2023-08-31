В Украине из-за непогода по-прежнему сидят без света около 100 тысяч человек

Главное: По Украине продолжает перемещаться мощный грозовой фронт со шквальным ветром. Света нет в 263 населенных пунктах.

Детали: Из-за непогоды в западных и центральных областях обесточены около 100 тысяч потребителей. Об этом сообщило Минэнерго в четверг, 31 августа.

Сказано, что сейчас по стране продолжает перемещаться мощный грозовой фронт со шквальным ветром. Света нет в 263 населенных пунктах. Большинство из них — на Львовщине, где обесточены более 77 тысяч потребителей в 152 населенных пунктах. Энергетики ведут интенсивные ремонтные работы.

Из-за нового обстрела российских агрессоров повреждены сети в Покровском районе Днепропетровской области. Без света около 200 потребителей в поселках возле Никополя. Ремонтные работы ведутся с разрешения ГСЧС.

Также из-за недавних обстрелов была повреждена воздушная линия 10 кВ, и обесточивался один населенный пункт вблизи Одессы. В настоящее время ремонтные работы завершены, потребители заживлены.

Остаются также обесточенными часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Херсонской, Харьковской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

Вместе с тем в Херсоне за прошедшие сутки восстановили 1,5 километра кабельной сети 6 кВ и заживили несколько многоэтажек в микрорайоне Остров, которые были обесточены после подтопления. Без света в городе остаются около 9,7 тысячи потребителей.

Также после завершения капитального ремонта к сети был подключен энергоблок на одной из ТЭС рабочей мощностью 190 МВт. В общей сложности уже отремонтированы и находятся в ремонте 24 энергоблока тепловой генерации мощностью более 4,3 тысячи МВт. Это более 60% от общего количества.

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