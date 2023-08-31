Украина успешно применила дальнобойное оружие на расстояние 700 километров, — Зеленский

Главное: Владимир Зеленский подтвердил, что Украина успешно поразила цель за 700 километров. Речь идет о дальнобойном оружии украинского производства, о чем доложил Минстратегпром, отметил президент.

Детали: Украина успешно применила дальнобойное оружие на расстояние 700 километров. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram по итогам селекторного совещания в четверг, 31 августа.

«Минстратегпром (доложил) — о собственном производстве. Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена за 700 километров», — написал глава государства без каких-либо подробностей.

Также Зеленский заслушал доклад главкома Валерия Залужного о ситуации на поле боя — оборонительных и наступательных действиях. Он заверил, что движение украинских войск вперед не останавливается.

Руководство Минобороны доложило о поступлении оружия и боеприпасов. В частности, о получении большой партии бронированных эвакуационных машин.

По словам президента, сейчас Мининфраструктуры готовит следующие шаги в пределах зернового коридора.

«Кабмин, наш Офис работают над подготовкой к зиме: энергетическая система, Пункты Несокрушимости, бомбоубежища. МВД отчиталось о ликвидации последствий вражеских обстрелов, ситуации безопасности перед стартом нового учебного года. И, конечно же, отчеты разведок о военных и политических шагах наших врагов», — добавил президент.

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