Стало известно, когда Усик проведет следующий бой

Главное: Александр Усик может провести следующий бой уже в этом году. Известный промоутер Эдди Хирн считает, что украинский боксер не сможет перенести поединок.

Детали: Следующим соперником Александра Усика станет претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филипп Хргович. Так считает промоутер хорватского боксера Эдди Хирн.

По словам функционера, украинскому чемпиону не удастся отсрочить этот поединок, ведь Тайсон Фьюри будет занят другим поединком, так что боксировать с Хрговичем Усику придется в этом году.

«Я так думаю, что на этой неделе будет назначен поединок между Усиком и Хрговичем. Возможность запросить отсрочку на поединок с кем-то другим появится после бокса с Усиком. Единственный человек, ради поединка с которым могут сделать исключение, это, по всей вероятности, Тайсон Фьюри. Но поскольку у Фьюри уже запланирован поединок, невозможно просить об отсрочке. Поэтому, я так думаю, просто нужно сделать так — провести бой в декабре. В этом поединке проглядываются шансы Хрговича. В своих последних поединках он несомненно стал лучше. Мы готовы устроить этот поединок», — приводит слова Хирна Boxing Scene.

В тему: Бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри может состояться в начале следующего года.