Главное: Дональда Трампа могут убить. Так считает журналист Такер Карлсон.

Детали: Американский журналист Такер Карлсон сделал резонансное заявление. Он считает, что бывшего президента США Дональда Трампа могут убить.

Об этом было сказано в интервью Адаму Королле, во время обсуждения того, позволят ли политику пойти на второй срок главы государства в 2024-м году.

Журналист заявил, что элиты США начали борьбу с Дональдом Трампом еще до его первого избрания в 2016-м году, организовав протесты.

Однако, несмотря на гонения, его популярность лишь выросла.

Такер Карлсон отметил: «Если вы начинаете с критики, затем переходите к протесту, далее к импичменту, теперь вы используете обвинительные заключения, и ничего из этого не работает, то что дальше?»

Он добавил: «Изобразите это на графике. Очевидно, что мы приближаемся к убийству. Никто об этом не скажет, но я не знаю, как можно не прийти к такому выводу».

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