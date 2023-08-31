Трамп предрек США очень мрачное будущее

Главное: Дональд Трамп заявил, что США превращаются в банановую республику. Нынешние власти страны он назвал фашистами.

Детали: Экс-президент США Дональд Трамп жестко прошелся по нынешним властям страны. Появилось его заявление.

Политик считает: «Америка становится банановой республикой. Так происходит, когда уголовно преследуют политических оппонентов. Темные времена в жизни Америки».

Он добавил, что действующий глава государства Джо Байден «отсутствует разумом».

При этом уголовные дела против себя бывший лидер страны назвал вмешательством в выборы, а сотрудников администрации бандитами-фашистами.

Нынешний стиль управления государством Дональд Трамп также считаетфашистским.

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