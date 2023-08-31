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Новости > В НАТО положительно оценили контрнаступление ВСУ

В НАТО положительно оценили контрнаступление ВСУ

Агата Кловская
31.08.23 07:46
84
В НАТО положительно оценили контрнаступление ВСУ

Главное: В НАТО дали оценку контрнаступлению ВСУ, Признают его успешным.

Детали: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг положительно оценил контрнаступление ВСУ. Его слова цитирует CNN.

Было сказано: «Украинцы постепенно завоевывают позиции, а это значит, что они оттесняют россиян, и могут прорваться через некоторые из этих хорошо укрепленных территорий, в частности, благодаря минным полям».

Кроме этого он считает, что, несмотря на трудные бои, ВСУ «на своем нелегком пути к победе добиваются успехов, которые набирают обороты».

В то же время чиновник не согласился с негативными оценками темпов контрнаступления.

Генсек Альянса отметил: «Мы увидели, что украинцы снова превзошли ожидания. И мы должны помнить, что все началось в прошлом году с полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда эксперты считали, что Украина продержится всего несколько дней или недель. Но они освободили север – Киев, восток – Харьковскую область, территорию на юге – Херсон. И теперь они достигают еще больших успехов».

В тему: В НАТО пообещали поддерживать Украину до конца войны.

Тэги: Украина, НАТО, политика, война, Йенс Столтенберг, контрнаступление, ВСУ

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