Украинцам рассказали о боях на Восточном фронте

Главное: На Восточном фронте продолжаются тяжелые бои. В ВСУ поведали актуальную информацию.

Детали: Тяжелые бои продолжаются на Восточном фронте. Об этом поведал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, которого цитирует Military Media Center.

Он поведал актуальную на среду, 30 августа, информацию.

Было сказано: «Наши части продолжают сдерживать наступление врага на Купянско-Лиманском направлении».

Отмечается: «Наиболее упорные бои происходят в районах населенных пунктов Райгородка и Ковалевка, где противник, несмотря на потери, пытается прорвать оборону, используя штурмовые отряды на бронетехнике».

Также стало известно, что Россия осуществляет перегруппировку, заводит новые части со своей территории с целью наращивания численности и боеспособности своих войск.

Сообщается: «На Бахмутском направлении ежедневно идут горячие бои. Враг любой ценой пытается вернуть утраченные позиции, по несколько раз в день контратакует наши подразделения. Мы принимаем все меры для срыва планов противника и постепенно продвигаемся вперед».

Резюмируется, что интенсивные бои идут в районах Бахмута, Курдюмовки, Ягодного, Андриевки, поэтому именно этим направлениям уделяется особое внимание.

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